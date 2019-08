CONAB ENTREGARÁ PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A FAMÍLIAS NO INTERIOR

16/08/19 - 05:00:52

Cerca de 240 famílias do município de Umbaúba, em Sergipe, vão receber, nesta sexta-feira (16), os produtos da agricultura familiar doados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Os itens doados são fruto do trabalho de agricultores familiares, integrados ao programa desde janeiro, pela modalidade de Compra com Doação Simultânea.

A distribuição vai somar mais de 26 mil quilos de hortigranjeiros, que vão complementar a cesta básica de aproximadamente 1.200 pessoas, com abóbora, banana, batata, laranja, mamão, maracujá, coco, mandioca, além de bolos feitos com alguns dos produtos. A população beneficiada pertence a instituições beneficentes do estado, como a Associação Sergipana dos Terreiros e a Associação Social São Francisco de Assis.

No ato da entrega, com a presença de agricultores familiares, representantes municipais e lideranças políticas da região, o técnico da Conab em Sergipe, Francisco Carlos Santos, vai dar detalhes do programa, como a forma de participação, aprovação de projetos e objetivos a serem atingidos. A ideia é que a comunidade possa inclusive abrir, futuramente, uma cooperativa de produtos processados.

Pela Doação Simultânea do PAA, a Conab adquire os produtos agrícolas produzidos pela agricultura familiar e faz a doação a populações em situação de risco alimentar, atendidas por programas sociais.

Serviço:

Data: 16/08, às 10h

Local: Povoado Mangabeira – Umbaúba/SE

Fonte Conab