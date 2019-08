CONSELHO REGIONAL FARMÁCIA EM SERGIPE LANÇA EDITAR PARA CONCURSO

16/08/19 - 05:01:16

Estão abertas as inscrições para concurso do Conselho Regional de Farmácia em Sergipe (CRF-SE) na área de fiscalização em Aracaju. A prova será realizada no dia 20 de outubro, às 14 horas, em local a ser definido

O edital tem vagas imediatas e formação de cadastro de reserva do conselho, para os cargos de nível superior em administração e farmácia, para ocupar os cargos de administrador e farmacêutico fiscal júnior.

As taxas de inscrição são de R$ 50 para o cargo de administrador e de R$ 60 para o cargo de farmacêutico fiscal júnior. Os salários variam entre R$ 2.500 e R$ 5.828,94.

As inscrições só podem ser realizadas pela internet até o dia 23 de setembro às 23:59h

Veja o link do local onde fazer a inscrição: link.