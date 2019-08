ENERGISA REALIZA CHAMADA PÚBLICA SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Projetos devem ser enviados à Energisa até o dia 1 de novembro

Na manhã desta quinta-feira, 15, a Energisa Sergipe realizou, no auditório da empresa, um workshop sobre Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética.

A Chamada tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento de medidas que promovam a eficiência energética, bem como o combate ao desperdício de energia elétrica nas instalações das unidades consumidoras, relativas ao uso final de energia elétrica em sua área de concessão.

O edital como as tipologias elegíveis e com as regras está disponível no seguinte endereço eletrônico: https://energisa.gestaocpp.com.br. Todas as propostas de projeto deverão ser enviadas por meio desse endereço, até o dia 28 de agosto de 2019.

“A Energisa disponibilizou recursos na ordem de R$ 1.2 milhão para projetos de eficiência Energética. Este workshop serviu para esclarecimento de informações sobre a elaboração e apresentação dos projetos no sistema da Chamada Pública, bem como para que os proponentes pudessem tirar dúvidas sobre a Chamada”, afirma o coordenador do Programa de Eficiência Energética da Energisa Sergipe Pedro Lins, que ministrou o workshop.

Sandra Rocha, engenheira do Senai, presente ao evento, o workshop foi bastante esclarecedor acerca das questões relacionadas ao Programa de Eficiência Energética da empresa. “É uma iniciativa que traz muitos benefícios para todos os ramos da sociedade, uma vez que atua na eliminação de desperdícios de um insumo caro e muito importante, que é a energia elétrica, tornando a indústria muito mais competitiva”, destaca Sandra.

