PAI E FILHO FICAM FERIDOS APÓS O CARRO CAPOTAR NA RODOVIA SE-175

16/08/19 - 08:48:11

O capotamento de um veículo de passeio na madrugada desta sexta-feira (16) deixou pai e filho feridos. As informações são de que eles trafegavam pelo rodovia SE-175, próximo ao município de Itabaiana quando capotou e acabou pegando fogo.

O condutor do veículo e seu filho ficaram feridos. Eles foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital de Itabaiana com quadro de saúde estável.