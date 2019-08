Policiais do 1º BPM apreende drogas e prende dois suspeitos de tráfico em Aracaju

16/08/19 - 06:26:30

Policiais militares da Força Tática/1°BPM, prenderam nesta quinta-feira (15) dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Santa Maria.

A guarnição realizava patrulhamento, quando suspeitou de um indivíduo, que estava entregando algum conteúdo pra outro na porta de casa. Decidiu-se realizar abordagem, onde foram encontradas 07 embalagens contendo maconha.

Diante da situação de flagrância naquele imóvel, a guarnição ingressou no local para buscar documentos pessoais do indivíduo, e lá encontrou ainda 13 pinos vazios e duas sacolas com cocaína, balança de precisão, embalagem para comercializar a droga, cardeno de anotações e maconha.

Diante dos fatos, os indivíduos e os objetos foram encaminhados à delegacia para providências necessárias.

Informações e foto 1º BPM