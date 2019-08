Secretário da Defesa Social promove reunião e apresenta Lílian Carvalho como interina

16/08/19 - 06:54:21

Com o objetivo de reforçar o alinhamento estratégico para a gestão da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), o titular da pasta, Luís Fernando Almeida, reuniu a equipe na tarde desta quinta-feira, 15. Em ocasião do seu período de férias, que terá início na sexta-feira, 16, o gestor apresentou Lílian Carvalho como a secretária interina.

O secretário reforça a integração entre os membros da equipe e o alinhamento com as diretrizes estabelecidas pelo prefeito Edvaldo Nogueira. “Hoje, estive reunido com o prefeito. Lílian Carvalho vai nos substituir como secretária interina. Essa reunião ocorre justamente para alinhar o trabalho de toda a equipe, de maneira a apoiar as atividades que serão conduzidas pela Secretária Adjunta, até o meu retorno”, destacou.

A pasta abrange, de forma direta, a atuação da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), da Defesa Civil municipal e do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju). Além disso, estão sob a coordenação do órgão os projetos Aracaju Segura e Aracaju Cidade Resiliente, que integram o Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju. “O trabalho ocorre de maneira efetiva. Todos estão dispostos e conscientes de suas funções. Com certeza, Lílian Carvalho atuará com o apoio de toda a equipe”, reforçou o secretário Luís Fernando.

Participaram da reunião o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, o major Sílvio Prado, o coordenador geral da Guarda Municipal de Aracaju, o subinspetor Fernando Mendonça, o diretor Administrativo e Financeiro, Jefferson Hudson Cestaro, Jamile Abub e a Assessora de Comunicação, Morgana Barbosa.

Fonte e foto assessoria