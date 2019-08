Teatro Tobias Barreto será inaugurado na próxima sexta-feira, dia 23 agosto

Obra já está concluída e o Governo do Estado fez uma visita técnica para acompanhar o resultado da reforma, que faz parte de uma parceria entre o Governo do Estado e a Celse

Após ter passado por uma ampla reforma, o Teatro Tobias Barreto (TTB) será reinaugurado e reaberto ao público na próxima sexta-feira (23). Antes disso, representantes do Governo do Estado realizaram uma visita técnica, na tarde desta quinta-feira (15), para conferir o resultado da obra e checar os últimos detalhes.

Participaram da visita a vice-governadora, Eliane Aquino, acompanhada da diretora-presidente da Fundação de Arte e Cultura Aperipê (Funcap), Conceição Vieira; do presidente das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), Pedro Litsek; de representantes do Corpo de Bombeiros e da equipe responsável pela obra.

A reforma do teatro faz parte de uma parceria entre o Governo e a Celse, por meio de um Protocolo de Intenções, com vigência de cinco anos e orçado em 15 milhões, que também contemplou as reformas do Arquivo Público de Sergipe e da Biblioteca Pública Epifânio Dória, já entregues. A parceria firmada visa a restauração dos prédios públicos como forma de preservação cultural do patrimônio histórico e social do Estado.

O presidente da Celse destacou a importância da parceria com o governo. “É a terceira obra que a gente está entregando como parte do nosso compromisso com o governo do estado, e essa aqui, sem dúvida, é a mais relevante do ponto de vista de valor e de uso do povo sergipano. Foram obras que foram voltadas para valores de Educação e Cultura, que são valores que a Celse preza muito, então a gente está super feliz de estar podendo oferecer para o povo sergipano, que nos recebeu aqui tão bem no estado, esse teatro reformado”, ressaltou Pedro Litsek.

Importância

A vice-governadora elogiou o resultado da obra, ressaltando a importância do teatro enquanto instrumento de valorização da cultura, não só sergipana, mas também de outras regiões.

“Estamos aqui fazendo uma vistoria e é muito bom entrar aqui hoje e ver um teatro como esse, ver a qualidade que ficou essa reforma, tudo que nossa população merece. Para mim, esse teatro é um dos mais lindos do Nordeste, não tenho dúvidas em falar isso, principalmente com a qualidade de som, de cenário, de camarim, tudo reformado e que não é simplesmente um teatro, uma casa, aqui é uma alma. Na hora que a gente valoriza a cultura da nossa terra, que a gente abre espaço para culturas de outras regiões poderem vir e ter um espaço de qualidade para se apresentarem, temos espaço para formação da nossa junventude, para nossas crianças, então é um espaço vivo”, ressaltou.

Inaugurado em 2002, esta é a primeira vez que o local passou por uma grande reforma. Dentre as modificações, houve investimento em segurança, com o gradeamento do estacionamento, além de melhorias na central de refrigeração, substituição das poltronas e os carpetes, além da parte cênica, telhado e pintura.

O diretor artístico e maestro da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), Guilherme Mannis, que se apresenta com frequência no local, também destacou a grandeza da reforma e a importância da revitalização.

“Essa reforma ela é a valorização da nossa casa, o bom cuidado com a casa artística que, sem dúvida nenhuma, reflete na melhoria dos nossos trabalhos, mas essa melhoria sobretudo ela vai refletir para o nosso público, que terá cadeiras absolutamente novas, um sistema de sonorização e iluminação novo e muito mais conforto na vinda ao teatro, enfim, o Teatro Tobias Barreto teve uma reforma à sua altura, já que é uma das principais casas de espetáculos do Brasil e teve um cuidado do nosso Governo à sua altura”, salientou.

Acompanhando a visita, a diretora-presidente da Funcap falou sobre as expectativas superadas com o resultado da reforma do Teatro. “Todas as vezes que um governo que tem o compromisso social, como tem o governador Belivaldo Chagas, pode entregar uma obra com utilidade tão grande à população, é um momento de felicidade para todos. Recebemos hoje o Corpo de Bombeiros, que tem uma grande responsabilidade na liberação desse espaço para a sociedade. Há um mês eles estão acompanhando a conclusão dos trabalhos, para que no dia 23, a gente possa, com festa, celebrar essa entrega oficial”, destacou a presidente da Funcap”, disse Conceição Vieira.

