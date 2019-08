CARROCERIA DE CAMINHÃO COM CERVEJA ABRE NA BR 101 E CARGA É SAQUEADA

17/08/19 - 09:29:03

A carga de um caminhão carregado com cerveja se soltou inicio da manhã deste sábado (17), na BR 101, próximo ao município de Nossa Senhora do Socorro.

As primeiras informações são de que a tampa lateral da carroceria do caminhão abriu e as latas de cerveja se espalharam pela pista. Uma pessoa que passava pelo local no momento do incidente, conta que centenas de pessoas se aproximaram e começaram a pegar e levar as latas que caíram.