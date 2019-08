DOCUMENTOS DO DETRAN/SE SOLICITADOS NA UNAT JARDINS DEVERÃO SER PEGOS NA SEDE

17/08/19 - 09:13:39

A mudança de local de recebimento é necessária devido ao fechamento da unidade existente naquele shopping, que se dará no próximo dia 23

Quem solicitou algum serviço do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) na Unidade de Atendimento do Shopping Jardins (Unat-Jardins) e ainda não pegou os documentos de habilitação ou de veículo deverá se dirigir, a partir do dia 26 de agosto, à sede da autarquia, localizada na avenida Tancredo Neves, no Ponto Novo. A mudança de local de recebimento é necessária devido ao fechamento da unidade existente naquele shopping, que se dará no próximo dia 23.

Os clientes que buscavam a unidade do Jardins para a realização dos serviços do Detran/SE devem se dirigir a qualquer outra unidade de atendimento em Aracaju, após agendamento.

Segue abaixo mais informações sobre as unidades e horários de funcionamento da autarquia.

– Ceac Riomar, das 7h15 às 17 horas – Shopping Riomar, Av. Delmiro Gouveia, s/n, bairro Coroa do Meio.

– Ceac Rodoviária, das 7h15 às 12h30 – Av. Tancredo Neves, no Terminal Rodoviário Gov. José Rollemberg Leite.

– Ceac Rua do Turista, das 7h15 às 17 horas – Rua Laranjeiras, nº 307, Centro.

– Sede Detran/SE, das 7h15 às 17 horas – Av. Tancredo Neves, s/n, Ponto Novo.

Fonte: Detran