ENERGISA CONSCIENTIZARÁ SOBRE USO RACIONAL DE ENERGIA EM EVENTO DO 28º BC

17/08/19 - 06:00:09

Apresentação teatral e doação de lâmpadas de LED dão a tônica da participação da empresa

A Energisa Sergipe participará de um grande evento, chamado “Quartel de portas abertas”, que será promovido pelo 28º Batalhão de Caçadores, amanhã, sábado, dia 17.

A empresa promoverá quatro apresentações de teatro, encenadas pela Eitcha Companhia de Teatro, sendo duas pela manhã e duas à tarde, com foco no tema voltado ao Uso seguro e eficiente de energia. Após cada apresentação, a empresa doará um brinde contendo um kit com bolsa e duas lâmpadas de LED a cada pessoa presente.

A finalidade da distribuição das lâmpadas é incentivar a redução do consumo com base no uso racional de energia elétrica. A ação faz parte do Programa de Eficiência energética da Energisa, desenvolvido ao longo do ano com várias ações.

“Esperamos que um grande público compareça ao evento no 28º BC. Além das muitas atividades que serão desenvolvidas no local, levaremos conscientização sobre uso inteligente de energia de forma lúdica, por meio do teatro, e, de forma prática, com a distribuição das lâmpadas. Afinal, consumo consciente precisa ser a qualquer tempo”, destaca Pedro Lins, coordenador do Programa de Eficiência Energética da Energisa.

Serviço:

Evento: Apresentação de teatro e doação de lâmpadas de LED

Data: 17/08, Sábado, às 09h, às 10h30, às 14h e às 15h30

Local: Quartel do 28º BC

