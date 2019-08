EX-PRESIDENTE DO PSL, VALDIR VIANA, COMUNICA O SEU DESLIGAMENTO DO PARTIDO

17/08/19 - 08:37:51

Na manhã deste sábado (17), em conversa com o jornalista Elder Santos, o empresário e ex-presidente estadual do PSL, Valdir Viana, revelou que acompanha com tristeza e preocupação todos os últimos acontecimentos envolvendo a agremiação. Principalmente, após os 11 meses que esteve à frente da sigla, realizando um trabalho duro de reconstrução moral e financeira. Durante conversa, ele confidenciou o seu desligamento do partido.

Veja a nota emitida por Valdir Viana

“Tenho acompanhado todos os últimos acontecimentos envolvendo o PSL Sergipe com tristeza e preocupação. Tristeza porque nos 11 meses à frente do partido, tivemos um duro trabalho de reconstrução moral e financeira, uma vez que o PSL estava atolado em dívidas que chegavam a quase 100 mil reais e sem direito a um centavo do fundo partidário. E as vésperas do nosso Encontro de Filiação, a Direção Nacional impõe nossa destituição de forma desrespeitosa e sem o mínimo de consideração com toda a Executiva.

Vejo também com preocupação porque o PSL vai se tornando um partido de trocas e negociatas, jogando por terra sua bandeira ideológica e toda a história construída ao lado de Jair Messias Bolsonaro.

Saio do PSL com a cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido, com as boas lembranças dos que estiveram ao nosso lado (com exceção daqueles que fazem a Direção Nacional do PSL), e pedindo que Deus ilumine o coração dos nossos governantes e dirigentes partidários, para que não se contaminem com as benesses e facilidades do poder.

Deixo o PSL mas sem amarguras, porém na certeza que tive um livramento de um meio ruim e repleto da ausência dos valores morais e éticos que tanto defendi”.

Valdir Viana

Por Elder Santos – Folha de Sergipe