Formação profissional: Jovens agricultores participam de Oficina

17/08/19 - 08:10:43

Investindo na formação profissional de jovens e adultos do povoado Rita Cacete, a Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Pesca (Semap) e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), está ofertando, pelos próximos dez dias, o curso de informática básica, dentro do Programa Laboratório Móvel de Inclusão Digital Rural. A ideia é que os alunos saiam com bagagem para utilizar microcomputadores, além de aperfeiçoarem o uso da internet através dos aparelhos celulares.

“Essa parceria com o Senar é importante pra todos nós de São Cristóvão porque facilita que possamos levar mais informação e formação para áreas mais distantes. Há alguns meses estávamos no povoado Cardoso com este mesmo curso, e agora estamos em Rita Cacete oportunizando com que esses jovens e adultos possam fazer um curso básico de informática, e aprendam como usar de maneira correta computadores e smartphones”, explicou o secretário da Semap, Thiago Corrêa.

Segundo o instrutor do curso, Antônio Plínio Santos, a formação tem duração de 40h e a ideia é justamente possibilitar acesso à informação, através de um curso bem planejado e com boa programação de conteúdo. “Alguns alunos já usam internet no celular, outros não. Então temos pessoas com vários níveis de informação, porém, aqui possibilitamos um curso iniciando do zero, mais precisamente do ligar a máquina e usá-la com seus recursos até o uso consciente da internet. Com este programa, o Senar chega em lugares mais específicos, e que têm demandas muito grandes. Para nós é gratificante participar de ações deste tipo porque sabemos a importância de levar esse conhecimento para os agricultores e seus filhos e parentes”, pontuou.

A oportunidade de saber mais sobre algo tão complexo e extenso foi o que motivou Vitória Barbosa da Conceição a participar do curso. “Me inscrevi durante o Minha Cidade é aqui, que aconteceu aqui em Rita Cacete, e aguardei começar o curso. Estou adorando porque é a primeira vez que tenho contato com um computador e estou aprendendo muito como usar de forma correta a máquina. Saber mais sobre informática vai nos ajuda a encontrar novas oportunidades de emprego, e abre nossos olhos para outras direções. Agradeço ao professor do Senar e ao pessoal da prefeitura pela iniciativa de trazer esse ônibus aqui pra Rita Cacete. Estou aproveitando essa chance e que venham outras mais que eu farei parte”, disse.

Foto: Dani Santos.