Fórum de Turismo discute estratégias para atrair turistas

17/08/19 - 07:04:42

Representantes de entidades públicas e privadas do trade turístico se somaram no evento do governo

Uma das prioridades do Governo de Sergipe é desenvolver ações para atrair turistas, assim como manter o diálogo com entidades públicas e privadas ligadas à área. Com este objetivo, foi realizada a 34ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Turismo de Sergipe (Fortur), que aconteceu no Hotel do Sesc, nesta sexta-feira, 16, e contou com a presença de representantes do trade turístico.

Na oportunidade, o presidente da Fortur e secretário de Estado do Turismo e Comunicação, Sales Neto, iniciou o evento, falando sobre sua responsabilidade dentro da secretaria. “Uma das tarefas que o governador Belivaldo me deu foi restabelecer um bom relacionamento com todos os meios do trade turístico, os que fazem o turismo acontecer no nosso estado. Eu tenho levado muito à sério esta missão”, afirmou.

Sobre as estratégias, o secretário lembrou que conta com a participação de toda a cadeia do turismo para desenvolver a área no estado. “A gente vai buscar as melhores estratégias. Colocar em prática tudo aquilo que pode ajudar o turismo em nosso estado. O sucesso e o desenvolvimento precisam ser construídos por todos aqui”, completou Sales Neto.

O evento deu prosseguimento com a palestra da sócia-diretora da Promo Marketing Inteligente, Gisele Lima, que explicou sobre as estratégias para as mídias digitais e como elas podem contribuir para o desenvolvimento do turismo em Sergipe . “É importante que todo o trade esteja alinhado nas comunicações digitais e com o que a Setur vem executando nesta área. Assim, dando continuidade a esse trabalho, o estado entrará na vitrine das mídias digitais com propriedade, em uma linguagem homogênea”, explicou a palestrante.

Entre os representantes do Fortur que marcaram presença nesta edição, estava o reitor da Universidade Tiradentes (Unit), o professor Jouberto Uchôa. Ele demonstrou bastante interesse no evento. “O Fortur representa muito para todas as instituições do estado de Sergipe. Quem ama nosso lugar vai querer eventos desse tipo, em que todos nós nos somamos para dar uma virada de mesa, e podermos ganhar espaço sem competir com ninguém”, expressou o professor Uchôa.

Foto: Matheus Moura