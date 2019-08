Hospitais da Rede Estadual passam por reformas e readequações

17/08/19 - 07:10:44

Melhorar as áreas de recepção, abrir acessos independentes, promover reformas e finalizar obras estruturais são algumas ações que estão sendo empreendidas pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em suas unidades hospitalares.

“Toda melhoria feita tem sempre como principal objetivo oferecer aos nossos pacientes uma assistência melhor, bem como às equipes técnicas e assistenciais, melhores condições de trabalho”, sinalizou o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira.

No Regional de Propriá um acesso independente exclusivo para maternidade está sendo construído para atender orientações técnicas e oferecer maior comodidade às gestantes, segundo informações do gerente de Infraestrutura, Ronin Marcos dos Santos, acrescentando que uma série de melhorias na área de recepção dos hospitais começou a ser realizada focando renovação de pintura, troca de luminárias e recuperação de pisos e demais acabamentos.

“Iniciamos as melhorias pelo Hospital Regional de Socorro e já na próxima segunda-feira (19), daremos início aos trabalhos nas unidades de Estância e Neópolis”, acrescentou o gerente, salientando que nesta sexta-feira (16), a equipe da infraestrutura fez visita de avaliação à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Boquim. Segundo ele, as melhorias na recepção do Regional de Propriá serão feitas após a finalização da obra de abertura do novo acesso, enquanto no de Nossa Senhora da Glória, será iniciada nos próximos dias, em paralelo com as obras estruturais que estão sendo efetuadas na unidade.

A previsão de conclusão das obras do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória é de 60 dias, quando serão entregues enfermarias, cozinha, repouso dos médicos, lavanderia, área de gases medicinais e sistema de incêndio. A SES pretende, também, fazer uma repaginação dos setores mais antigos, com pintura e limpeza do terreno, como destacou o gerente.

Lembrou Ronin Marques que em meados do segundo semestre do ano passado, o Governdo do Estado entregou a primeira etapa da obra de reestruturação do Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, que contemplou um centro cirúrgico com três salas e pré-parto, administração, enfermaria pediátrica, e outras áreas que já estão sendo utilizadas.

Mais ações

Ele assinalou outras melhorias que estão sendo feitas nas bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde a equipe de obras trabalha forte na rampa de acesso interna, na revitalização na área da Oncologia e no refeitório. O setor de imagens também ganhou uma pintura nova.

“Quanto à Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a SES começará em breve uma reforma geral na estruturante. Até o final do mês estaremos entregando as novas instalações do Banco de Leite Humano Marly Sarney e em aproximadamente 40 dias o Ambulatório Follow-Up, que promove o acompanhamento de bebês prematuros após alta da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a partir de uma equipe multidisciplinar”, disse Ronin.

Foto SES