Motorista perde o controle do veículo e invade casa na avenida Euclides Figueiredo

17/08/19 - 07:35:30

Um acidente ocorrido no inicio da manhã deste sábado (17) assustou os moradores de uma residência localizada na avenida General Euclides Figueredo, próximo ao Coqueiral.

As informações são de que o motorista teria perdido o controle do veículo e acabou batendo no muro, invadindo uma casa. O veículo ficou com a frente parcialmente destruído. Não há informações sobre feridos.

Foto redes sociais