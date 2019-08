Após tratamento no Batalhão Restauração, ex-residentes retornam à sociedade

18/08/19 - 06:01:59

Projeto do deputado Estadual Capitão Samuel, o Batalhão da Restauração existe há três anos, e realiza um trabalho voltado para o tratamento de dependentes químicos e de entorpecentes. Psicólogo, terapeuta, clínico, enfermeira, nutricionista e assistente social são profissionais que atendem aos residentes, e fazem todo o acompanhamento durante os seis meses de internação.

“O primeiro passo é querer e ter ciência que o tempo de tratamento é necessário para se curar e não voltar novamente ao vício”, destacou a diretora administrativa do Batalhão, Maria do Socorro.

Ações como plantações de hortaliças e produção artesanal são feitas pelos residentes. O local é amplamente arborizado e conta com espaço de lazer e academia. Os familiares podem realizar visitas no primeiro domingo do mês, e nas sextas-feiras, o paciente que cumpre o tempo determinado participa de um evento, em que a família está presente para recebê-lo, e voltar para casa, com o diploma de êxito. “O nosso papel é acolher, diagnosticar e encaminhar com o apoio da família”, reconhece a secretária de Desenvolvimento, Inclusão e Assistência Social, Karla Cruz.

Em Carmópolis, o trabalho é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento, Inclusão e Assistência Social, através da Diretoria de Divisão de Políticas Anti-drogas. “Nossa função é ajudar a salvar vidas”, afirma o diretor do programa, Gladston dos Santos.

