EDUCAÇÃO DISPONIBILIZA MAIS DUAS PROVAS PARA O PENÚLTIMO SIMULADO ONLINE

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEJA), disponibiliza todas as sextas-feiras, em seu portal, o Simulado Online. A primeira edição foi lançada no mês de junho e, semanalmente, qualquer pessoa pode utilizar o material para estudar. Nesta sexta-feira (16), mais duas provas contendo questões para o Encceja estão disponíveis no site da Seduc.

Cada edição contém questões referentes a uma área específica do conhecimento para os níveis fundamental e médio: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

São 30 questões para cada nível, devidamente comentadas por professores da rede pública estadual. Todas as sextas-feiras são lançados novos simulados no portal, que estarão disponíveis até o dia 25 de agosto, quando ocorrerá a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). “É um preparatório para os alunos da rede estadual e também para os cidadãos que não têm tempo para cursar uma modalidade regular ou EJA, mas que podem utilizar esse material para os seus estudos em casa”, explicou Vlademir Silva Santos, chefe do Serviço de Educação de Jovens e Adultos (Seja).

Os Simulados Online podem ser conferidos no portal da Seduc, através do link: www.seduc.se.gov.br/supletivo.

Simulados

16/08/2019

Simulado Online ENCCEJA 2019 – Ciências Humanas e suas Tecnologias https://forms.gle/GVmfc7bqsnEXPmkw5

Simulado Online ENCCEJA PPL 2019 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias https://forms.gle/2U2QyXi359LMkaXt9

09/08/2019

Ensino Fundamental: https://forms.gle/FP5FcqiPSYN83KNt6

Ensino Médio: https://forms.gle/My8FZd1grdBEioeh6

02/ 08/ 2019

Ensino Fundamental: https://forms.gle/a578k5H1rtgfc3HE7

Ensino Médio: https://forms.gle/qxZgY42SjgnP3jU68

26/07/2019

Ensino Fundamental: https://forms.gle/rTLgUCHbgWYNyntSA

Ensino Médio: https://forms.gle/CCvUZLCdHhk5ZAy38

19/07/2019

Ensino Fundamental: https://forms.gle/E6WcutN59yQWQLPo8

Ensino Médio: https://forms.gle/U35K46vxMXQL8k7y7

12/07/2019

Ensino Fundamental: https://forms.gle/ronnTJ5wGUy8HRLS8

Ensino Médio: https://forms.gle/iHgvW4KejJ59zPfB7

05/ 07/ 2019

Ensino Fundamental: https://forms.gle/1XMaPtJvR53nBXo47

Ensino Médio: https://forms.gle/UX1NeGxjHVxPyWEQ9

28/06/2019

Ensino fundamental: https://forms.gle/NE97NoGXkUEF7txM7

Ensino médio: https://forms.gle/AvxLweTnHEKCC2RQ8

21/ 06 / 2019

Ensino fundamental: https://bit.ly/2KxThgu

Ensino médio: https://bit.ly/2Y5bwwO