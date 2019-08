JUSTIÇA DECRETA PRISÃO PREVENTIVA DE 2 FILHOS DE FLORDELIS

Justiça também aceitou a denúncia; Flávio e Lucas viram réus

Segundo o MPRJ, Flávio efetuou os disparos que causaram a morte do padastro. Lucas, que é filho de Anderson, teria atuado como cúmplice do irmão por conhecer o plano do assassinato e por ajudá-lo a adquirir a arma usada no crime.

Agência Brasil – Por Vitor Abdala Rio de Janeiro