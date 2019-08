MORRE O QUINTO SUSPEITO DE PARTICIAR DA MORTE DE CRIANÇA EM CRISTINÁPOLIS

18/08/19 - 09:30:12

Mais um homem acusado de ter participado da morte da criança de apenas 8 anos, morreu em confronto com a polícia.

Mariana Karina de Jesus Silva, 8 anos, foi assassinada com um tiro no peito e outro na perna, dentro do quarto onde dormia em companhia da mãe, na casa de um tio, que seria o alvo dos bandidos, por conta de acerto de contas.

As informações são de que o quinto suspeito morreu em Cristinápolis após entrar em confronto com a polícia. Ele seria o principal suspeito de ter efetuado os tiros que vitimou a criança.