Morre professor Sebastião diretor da Faculdade Pio X

O professor José Sebastião dos Santos, fundador do Colégio e Faculdade Pio X desde 1954, morreu neste sábado (17) à noite aos 87 anos em Aracaju. Professor Sebastião completaria 88 anos no dia 29 de setembro. Não foi divulgada a causa que o levou à morte, mas há informações de que ele vinha enfrentando problemas de saúde. Professor Sebastião trabalhou em várias áreas, mas foi a educação que o conquistou, iniciando uma carreira extensa com o Grupo Pio X, marcando sua história no Colégio Cepjss, como diretor-presidente do Colégio Pio Décimo e Faculdade Pio Décimo e lecionando em várias escolas privadas na capital sergipana. Ele era de Ribeirópolis. O velório acontece no cemitério Colina da Saudade. O sepultamento será neste domingo às 15h, no mesmo cemitério. Professor Sebastião faleceu na casa dele, em Aracaju.

Também na noite deste sábado, o governador Belivaldo Chagas emitiu nota de pesar pelo falecimento do professor José Sebastião dos Santos, fundador e diretor do Grupo Pio Décimo. Ele tinha 87 anos e faleceu em decorrência do agravamento do seu estado de saúde.

“Quero manifestar o meu mais profundo pesar pelo falecimento do professor Sebastião. Sergipe perde um de seus importantes pensadores e colaboradores. Sebastião foi um sergipano que abraçou a educação como grande instrumento de transformação da sociedade. Que Deus ,em sua infinita misericórdia , conforte a família em momento tão doloroso”, lamentou Belivaldo.

Alessandro lamenta – O senador Alessandro Vieira (Cidadania) manifestou “profundo pesar pelo falecimento do professor José Sebastião dos Santos, fundador do Grupo Pio Décimo, ocorrido este sábado (17). Sua trajetória de trabalho e dedicação à educação é motivo de orgulho para todos os sergipanos”.

– Ele certamente contribuiu com a transformação da nossa sociedade e deixa um legado importante, que continuará através do Colégio Cepjss, Colégio Pio Décimo e Faculdade Pio Décimo. Minhas sinceras condolências aos familiares, amigos e à comunidade acadêmica do Grupo Pio Décimo, disse Alessandro.