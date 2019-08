Prefeita Hilda Ribeiro vai criar programa de auxílio cesta básica em Lagarto

18/08/19 - 07:57:26

A prefeita Hilda Ribeiro vai enviar para aprovação na Câmara de Vereadores o mais novo programa da Prefeitura de Lagarto: Mais na Mesa, um auxílio cesta básica para famílias em condições de extrema pobreza. O benefício será prestado de forma contínua e atenderá um grande número de beneficiários.

“Me dói demais ver as pessoas em suas casas ou na rua sem ter o que comer, sem saber o que vai dar para os seus filhos no almoço. É humanamente desesperador isso. Então concluímos que precisamos urgentemente prestar um auxílio para que nenhuma família do nosso município fique sem alimento na mesa. Assim faremos”, afirmou Hilda.

A Lei de autoria do Poder Executivo que será enviada à Câmara vai beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar causada por condições socioeconômicas e pessoas com doenças crônicas que precisem de uma alimentação específica.

Além do mais, grupos vulneráveis, comunidades tradicionais e famílias que perderem por morte ou abandono o membro que sustenta a casa, ou este ficar desempregado, também serão beneficiadas com o programa.

O Mais na Mesa quer mudar a realidade social do município de Lagarto através do combate à pobreza e à fome, dando mais qualidade de vida a essas pessoas e a garantia de que todos terão direito a uma alimentação digna.

“Nunca o município teve um programa ou ação específica de combate à fome. É histórico isso e vai resultar de vez numa mudança social em Lagarto. Quem mais precisa do poder público será bem acolhido e protegido”, completou a prefeita.

Fonte e foto assessoria