Revoltada, população ateia fogo em casa de homem suspeito estuprar criança de 6 anos

18/08/19 - 08:34:00

Mais um caso de abuso sexual cometido contra criança é registrado em Sergipe. Desta vez, a vitima seria uma criança de seis anos e o suposto abuso teria sido cometido por um vizinho.

As primeiras informações são de que o fato aconteceu na madrugada deste domingo (18) em uma residência próximo ao campo do colégio Manoel Bomfim, localizado no Bugio em Aracaju.

Nas redes sociais, as informações são de que familiares e vizinhos, revoltados, quebraram o carro do suspeito e atearam fogo, destruindo parcialmente a residência. Ainda segundo populares, um primo da criança chegou a bater no indivíduo, mas ele conseguiu fugir do local.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias