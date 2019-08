SECRETÁRIO GERAL DO MDB DE ARACAJU SAIRÁ DO PARTIDO E PODE DISPUTAR A PMA

18/08/19 - 10:52:26

O jovem advogado, Juraci Nunes, com 27 anos, e atual Secretário Geral do MDB de Aracaju, anuncia que sairá do partido e pretende candidatar-se a prefeito de Aracaju.

Juraci atuou em funções Públicas como Advogado do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, atual MDB, também foi Advogado da Companhia estatal de recursos hídricos – Cohidro e trabalhou na Assessoria da Secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Sergipe, “constituindo ao longo da sua trajetória grandes experiências”.

Segund sua assessoria, “Juraci construiu boa parte de sua trajetória nos movimentos de juventude e movimento estudantil, se dedicando voluntáriamente e de forma solidária, sem receber qualquer remuneração”.

Tido como “grande líder e bom amigo”, foi eleito para os cargos de presidente estadual da Juventude do PMDB de Sergipe, presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Tiradentes, Presidente do conselho estadual de juventude, e também Conselheiro Nacional de juventude.

Juraci participa na condição de Advogado e Membro pela OAB da Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão de Direito do Consumidor.

Segundo Juraci, “será uma honra disputar a eleição na cidade que nasceu e cresceu. É uma responsabilidade muito grande ser candidato e disputar a eleição para Prefeito em Aracaju, a cidade que nasci e me criei. Estou orando a Deus, pedindo que me abençõe nesse novo projeto político, bem como atendendo ao desejo da população que me pede para ser candidato, por isso, desejo colocar meu nome a disposição dos Aracajuanos”.

Da assessoria