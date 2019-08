Seleções de vôlei sentado embarcam para os Jogos Parapan-Americanos Lima 2019

18/08/19 - 08:43:46

Levando as malas carregadas de esperança da torcida brasileira, as seleções de vôlei sentado embarcaram neste sábado, 17, rumo a Lima, no Peru, onde disputarão os Jogos Parapan-Americanos. O time masculino busca o tetracampeonato da competição e a equipe feminina visa o título inédito, após dois vice-campeonatos.

Em solo peruano, os brasileiros passam pela fase de aclimatação e reforço dos treinamentos por cinco dias antes da abertura dos jogos. A seleção masculina estreia na competição contra os donos da casa no dia 23 (sexta-feira), às 12h (horário de Brasília). Já a seleção feminina joga no dia 24 (sábado), às 19h, contra o Canadá.

Confiante com os resultados positivos das equipes brasileiras de vôlei sentado, o presidente da CBVD declarou que o desafio será grande, mas o Brasil repetirá o feito de outras competições. “O Brasil vem subindo ocupando o pódio em importantes competições, a exemplo do time masculino que ficou com o terceiro lugar no mundial da Holanda e o time feminino que faturou o bronze nos Jogos Paralímpico Rio 2016”, disse Ângelo Alves Neto.

Confira a tabela de jogos das equipes masculinas e femininas do Brasil na fase de grupos:

Masculino

23/08 – Peru x Brasil (12h)

24/08 – Brasil x Croácia (14h)

24/08 – Brasil x Estados Unidos (23h)

25/08 – Brasil x Canadá (23h)

26/08 – Brasil x Colômbia (23h)

Feminino

24/08 – Canadá x Brasil (19h)

25/08 – Estados Unidos x Brasil (17h)

26/08 – Peru x Brasil (15h)

Danilo Cardoso