SES lança novo produto de monitoramento: Indicadores do Hemose

18/08/19 - 10:21:24

Ele traz o status de cada um dos tipos de sangue coletados

O Centro de Informações e Decisões Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde (SES) acaba de lançar um novo produto de monitoramento de grande interesse para a população: o ‘Indicadores do Hemose’, que traz o status de cada um dos tipos de sangue coletados. Desse modo, os interessados poderão acompanhar quantitativamente o estoque do produto através do site ww.saude.se.gov.br, onde tem o banner do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Cides).

Atualizado diariamente, o painel referente ao estoque traz quatro status: Ideal (verde), Alerta (amarelo), Crítico (Laranja) e Emergência (vermelho), indicando para cada situação o tempo estimado de duração do estoque. O status Ideal, por exemplo, informa que há sangue para mais de cinco dias. Quanto à situação Emergência, o produto é suficiente para menos de um dia.

“O acompanhamento do painel dá ao cidadão uma ideia de como está o estoque de sangue no Hemose”, enfatizou a gerente do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Cides), Eliane Nascimento, informando que o monitoramento também traz outras estatísticas como motivação e quantitativo das doações.

A maior parte das doações chega do doador regular, que no gráfico está representado pelo item Por Reposição, com 49,9%. A segunda maior fonte está em Voluntários, com 41,89%. Há ainda as opções Por Campanha (6,8%) e Por Convocação (1,5%). Outro gráfico aponta o quantitativo de doações realizadas por mês, e um terceiro revela que homens doam sangue mais que as mulheres. Em julho eles responderam por 64,06% do sangue coletado e elas, por 35,94. Estas informações são atualizadas mensalmente.

Ele traz o status de cada um dos tipos de sangue coletados

O Centro de Informações e Decisões Estratégicas da Secretaria de Estado da Saúde (SES) acaba de lançar um novo produto de monitoramento de grande interesse para a população: o ‘Indicadores do Hemose’, que traz o status de cada um dos tipos de sangue coletados. Desse modo, os interessados poderão acompanhar quantitativamente o estoque do produto através do site ww.saude.se.gov.br, onde tem o banner do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Cides).

Atualizado diariamente, o painel referente ao estoque traz quatro status: Ideal (verde), Alerta (amarelo), Crítico (Laranja) e Emergência (vermelho), indicando para cada situação o tempo estimado de duração do estoque. O status Ideal, por exemplo, informa que há sangue para mais de cinco dias. Quanto à situação Emergência, o produto é suficiente para menos de um dia.

“O acompanhamento do painel dá ao cidadão uma ideia de como está o estoque de sangue no Hemose”, enfatizou a gerente do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Cides), Eliane Nascimento, informando que o monitoramento também traz outras estatísticas como motivação e quantitativo das doações.

A maior parte das doações chega do doador regular, que no gráfico está representado pelo item Por Reposição, com 49,9%. A segunda maior fonte está em Voluntários, com 41,89%. Há ainda as opções Por Campanha (6,8%) e Por Convocação (1,5%). Outro gráfico aponta o quantitativo de doações realizadas por mês, e um terceiro revela que homens doam sangue mais que as mulheres. Em julho eles responderam por 64,06% do sangue coletado e elas, por 35,94. Estas informações são atualizadas mensalmente.