355 pessoas deram entrada no Pronto Socorro do Huse no fim de semana

19/08/19 - 13:03:21

“Apresentei umas manchas no corpo e uma coceira que não passava. Como tenho alergia a alguns medicamentos, resolvi não me automedicar e fui até o hospital para saber o que tinha ocasionado aquela irritação. Graças a Deus tomei um antialérgico e já estou melhor. O médico suspeitou de um marisco que comi na sexta-feira à noite. Agora já estou sabendo e vou procurar evitar”, disse o consultor de vendas Igo Oliveira.

Assim como ele, outras centenas de pessoas se dirigiram até o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), em busca de atendimento, principalmente de baixa complexidade. Para se ter uma ideia, somente neste final de semana, período de 16 a 18 de agosto, foram realizados 355 atendimentos no Pronto Socorro do hospital a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os profissionais trabalham para agilizar os mais diversos atendimentos, entre clínicos, cirúrgicos, pediátricos, administração de medicamentos e ortopédicos.

Desse total de pacientes que deram entrada no Huse, 79 ficaram internados para outros procedimentos e realização de novos exames. A Ortopedia e a Sala de Sutura registraram 103 atendimentos aos usuários. A Área Azul do hospital (considerada baixa complexidade), recebeu 218 pacientes, desse total, 42 ficaram internados para outros procedimentos, o que comprova que a maioria, são pacientes para serem atendidos ambulatorialmente.

Os consultórios do Otorrino e Oftalmo somaram 10 atendimentos. Já o Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza, registrou apenas 12 atendimentos com 9 internações dos pequenos pacientes. O ambulatório de Oncologia atendeu 3 usuários. As vítimas de acidentes motociclísticos somaram 10 casos registrados. Já os acidentes automobilísticos totalizaram trÊs vítimas atendidas no Huse. Foram 28 usuários com sintomas de dor de cabeça, 24 com dor abdominal, 29 vítimas de queda, 2 vítimas por arma branca, entre outros casos.

Fonte e foto assessoria