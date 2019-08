A Dona do Pedaço- Gladys diz a Jô que prefere Maria a ela: ‘Mil vezes ficar com a boleira do que com uma criatura cínica como você’

Se o clima já não estava amistoso entre Jô (Agatha Moreira) e Gladys (Nathalia Timberg), ele acaba de piorar quando a digital influencer, na maior desfaçatez, revela detalhes sórdidos de seu caso com o filho da madame. Nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço, a senhora vai passar uma lição de moral na vilã e, sem rodeios, diz que prefere Maria a Jô.

No hospital, elas aguardam ansiosas notícias de Régis (Reynaldo Gianecchini), que levou um tiro de Maria da Paz (Juliana Paes), ao descobrir o romance de sua filha com o marido. E Gladys, que já não tinha gostado de saber que a menina se envolveu com o playboy, fica horrorizada ao descobrir como tudo aconteceu. “Agora, me explique… Disse que sua mãe descobriu a relação que há entre vocês?”, pergunta Gladys. “Ela pegou nós dois juntos. O Régis foi pro meu quarto, enquanto ela dormia. Seu filho gosta de mim”, revela Jô. “Como pode dizer um absurdo desses? Ele casou com sua mãe… e agora você vem dizer que… não, não… não é possível!”, horroriza-se Gladys. “Seu filho vai ficar comigo. É melhor se acostumar com isso”, garante Jô. “Você? Mil vezes ele ficar com a boleira. Mil vezes ficar com a boleira do que com uma criatura cínica como você”, desdenha a senhora. Fonte/Foto: globo.com

19/08/19 - 22:50:31