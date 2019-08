ADEMA NOTIFICA MATADOURO CLANDESTINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

19/08/19 - 13:21:16

No local, foram encontradas várias peças de carne bovina em ambiente inapropriado

Na manhã desta segunda-feira (19), a equipe técnica da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) foi acionada pelo Ministério Público de Sergipe para averiguar uma suposta prática de abate clandestino de bovinos, em um sítio localizado no Povoado Congo, em Itabaiana, Território Agreste de Sergipe.

De acordo com a equipe de fiscalização da Adema, foram encontraram várias peças de carnes bovinas, espalhadas pelos cômodos da residência. “No local tinha peças de carne penduradas na parede e outras já ensacadas. Foi encontrada também uma balança digital, facas, machados e ganchos para pendurar as carnes que estavam acondicionadas em ambiente inapropriado e sem refrigeração”, explicou a coordenadora do setor de Fiscalização da Adema, Rosana Barreto.

A carne ainda não foi pesada. Depois de vistoriada pelo médico veterinário da Adema, Daniel Allievi, será doada ao Parque dos Falcões, para alimentação de aves rapinas. Os proprietários do sítio foram notificados e responderão administrativamente e criminalmente.

Informações e foto Adema