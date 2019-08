Aluno da Uninassau Aracaju é contratado como jovem aprendiz

19/08/19 - 11:16:59

A vaga foi divulgada através do Núcleo de Trabalhabilidade Emprego e Careira

Por: Suzy Guimarães

O estudante Diego Santos de Oliveira, do 4º período de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU Aracaju, foi admitido como jovem aprendiz na União Segurança. Ele teve encaminhamento para vaga através do Núcleo de Trabalhabilidade Emprego e Carreira (NTEC) e foi escolhido para trabalhar na área administrativa da empresa.

Diego começa a trabalhar no dia 12 de setembro e afirma que se sente grato a UNINASSAU por ter facilitado seu ingresso no mercado de trabalho. “Para mim é uma vitória. Eu tenho 18 anos e já estou dando início a minha vida profissional. Assim que fui ao Núcleo de Trabalhabilidade falar com analista de Carreiras Rayane Brito, fui bem recebido e de imediato ela começou a me ajudar”, disse o aluno. Ele ressaltou que está muito satisfeito por trabalhar como Jovem Aprendiz.

Diego observou que está muito feliz por iniciar o trabalho em setembro e que só tem a agradecer pelo incentivo que recebeu da Faculdade. “Eu sou muito grato a Instituição por ter me incentivado e por manter um Núcleo de Trabalhabilidade que muito vem ajudando os alunos a alcançar um espaço no mercado de trabalho. Olho para a UNINASSAU com grande orgulho de fazer parte dela”, disse Diego.

Rayane disse que é muito satisfatório quando um aluno ingressa no mercado através do Núcleo. “Buscamos fazer o melhor para que nossos estudantes sejam bem-sucedidos em suas escolhas. Além da formação acadêmica, visamos oferecer as ferramentas necessárias para que esse aluno possa trabalhar e, através dessa atividade, até mesmo, custear seus estudos”, atentou a analista de carreiras.