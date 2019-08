Belivaldo Chagas participa do lançamento do Programa Investe Turismo

19/08/19 - 10:07:39

O governador Belivaldo Chagas, ao lado do secretário executivo adjunto do Ministério do Turismo, Higino Brito, do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, do Superitendente do Sebrae, Paulo Eirado, do presidente da Acese Marcos Pinheiro, e do secretário estadual da pasta, Sales Neto, participa do lançamento do Programa Investe Turismo, que pretende fomentar o investimento público e privado na oferta turística na Rota Aracaju/Canindé, além de melhorar a oferta de produtos e serviços turísticos e fortalecer pequenos negócios do setor.

O programa é resultado de uma parceria do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Sebrae Nacional, Sebrae Sergipe, Ministério do Turismo (Mtur), e a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur).