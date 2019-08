Bom Sucesso- Silvana Nolasco chantageia Marcos e ele rebate: ‘Se você quiser, eu desapareço da sua vida’. O dono do Peter Pan pede desculpa a noiva pela forma como ela ficou sabendo

Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães), quem diria, está sofrendo por amor em Bom Sucesso. A atriz ficou abalada ao ouvir Marcos (Romulo Estrela) comentar com Nana (Fabiula Nascimento) sobre o seu affair com Paloma (Grazi Massafera) em Búzios. E, no capítulo desta terça-feira, 20, o dono do Peter Pan vai atrás dela para tentar contornar a situação, afinal, ele teme que Silvana desista de lançar o seu livro pela editora Prado Monteiro.

A estrela de ‘Precipício do Amor’ está chorosa em seu camarim, quando ouve batidas na porta. É ele, Marcos, o seu noivo. Silvana se empolga:

“Sabia que você ia voltar e dizer que não pode viver sem mim. É isso, não é?”