Bruna Marquezine estreia longa em Festival de Cinema de Gramado. Veja em detalhes o look da atriz para a ocasião especial que marca seu début na sétima arte

19/08/19 - 22:53:31

Bruna Marquezine está dando um novo e importante passo em sua carreira: estreia, nesta segunda-feira (19.08), a sua primeira protagonista no cinema. E para marcar o début da personagem Ophelia (uma jovem fotógrafa que acredita ter descoberto a identidade do pai biológico), no longa Vou Nadar até Você, dirigido por Klaus Mitteldorf, a estrela brilhou na 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Ao cruzar o tapete vermelho, a atriz concentrou todos os flashes em si. Também, pudera, escolheu um look arrasador para a ocasião no melhor estilo gótica chic. Com cabelos longos e lisos, Bruna usou um sleep dress preto (que custa cerca de R$ 2.224) arrematado por casaco (R$ 15 mil), ambos Off-White, sandália de tira Jimmy Choo e colar de ouro nobre 18k com cristais de rocha e diamantes da H.Stern (preço sob consulta). Supersimpática ela sorriu e posou também com os fãs.

