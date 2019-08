CONFIANÇA É DERROTADO PELO TREZE DA PARAÍBA NA PENÚLTIMA RODADA DA SÉRIE C

19/08/19 - 04:51:14

A arena Batistão recebeu um dos maiores públicos neste ano, na tarde deste domingo (18). A torcida do Confiança lotou os diversos setores da arena para apoiar o clube contra o Treze da Paraíba, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Com a bola rolando os atletas do Confiança não souberam converter o apoio e a expectativa do torcedor em campo. No primeiro tempo, a partida não teve muitas emoções e acabou ficando no 0x0. Já, no segundo tempo o Confiança voltou melhor e começou a levar mais perigo. Mas, aos 32 minutos no contra-ataque o atacante Diego Ceará fez boa jogada e o lateral Thiago Ennes do Confiança acabou mandando a bola para o próprio gol.

Após, abrir o placar o Treze manteve a mesma postura e o time sergipano tentou de todas as formas empatar a partida, mas não conseguiu. Final de jogo: Confiança 0x1 Treze. Com o resultado a decisão da classificação ficou para a última rodada. Restando ainda duas vagas no G-4, o Confiança encara o Ferroviário, no Castelão, e depende apenas de si para garantir a vaga. Já pensando no Z-2, o Treze espera o resultado entre Santa Cruz x Globo para saber se dorme dentro ou fora da zona. Na última rodada, tem o clássico contra o Botafogo para decidir seu futuro na Série C.

Federação Sergipana de Futebol

Foto: Dienes Celestino