DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL COMEMORA A VITÓRIA DOS MILITARES DA RESERVA

19/08/19 - 10:40:02

Na manhã desta segunda-feira, 19, o deputado Capitão Samuel participou de mais uma reunião no TCE (Tribunal de Contas do estado), onde foi discutido o posto imediato dos Militares da Reserva.

O TCE e as associações assinaram o TAG, e na próxima sexta-feira, 23, o projeto de lei será encaminhado para a Assembleia Legislativa de Sergipe. O Capitão Samuel, ao lado do Presidente Luciano Bispo, se comprometeu em levá-lo para a casa e aprovar imediatamente.

Vale lembrar que a lei é de execução imadiata e se aprovada, os próximos salários dos militares da Reserva e pensionistas já devem sair com o pagamento do Posto Imediato.

E com grande alegria, o parlamentar comemora a solução definitiva do problema, onde o TCE autorizou que o governo do estado efetue o pagamento dos colegas de farda. “Lutamos pela conquista do Posto Imediato desde o primeiro momento e hoje lutamos para manter uma lei que já havia sido aprovada. Direito adquirido ninguém toma. Fico feliz pelos amigos e hoje temos que comemorar a Vitória”, afirma.

Por Ane Isabelle

Foto assessoria