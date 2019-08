Educar na Diversidade: “Senac Incluindo Você” realiza atividades de integração

19/08/19 - 17:00:23

A semana “Senac Incluindo Você” é um projeto do Núcleo de Promoção Social e Relações com Egressos e aconteceu no Centro de Formação Profissional – CFP Aracaju, com a realização de uma semana inteira de atividades , que teve como objetivo levar ao conhecimento dos alunos, egressos e comunidade em geral o Programa Senac de Acessibilidade e as ações que o Senac realiza para a inclusão da Pessoa com deficiência. As atividades ocorreram entre os dias 12 e 16 de agosto.

Além dos trabalhos do Senac, aconteceram exposições promovidas por instituições parceiras do evento, como o Centro de Apoio Pedagógico para Deficiente Visual (CAP), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), entre outras entidades.

Durante a semana foram oferecidos serviços de massoterapia, auriculoterapia e corte de cabelo. O público presente teve a oportunidade de participar ainda do aulão de libras, palestra sobre empreendedorismo, oficina de automaquiagem e ouvir depoimentos de pessoas com deficiência. Além de apresentações artísticas do Ciras, Apae, Locurarte e outras.

A diretora regional do Senac, Priscila Felizola, valorizou a realização do evento durante uma semana, para a prestação de serviços ao público e às pessoas com deficiência, lembrando que o Senac promove qualificação para todos os públicos e tem atenção especial às pessoas com deficiência em seu projeto pedagógico.

“A Semana Senac Incluindo Você é um projeto que visa promover mais integração social entre as pessoas e dar mais espaço e criação de oportunidades para as pessoas com deficiência. Nós promovemos a qualificação profissional para o público e temos atenção direcionada para a PCD, pois ela também precisa estar qualificada para o mercado de trabalho. Para isso, convidamos várias instituições que participaram conosco desse projeto exitoso. Por aqui passaram nessa semana várias entidades que puderam interagir com os alunos, egressos, colaboradores e empresários parceiros do Senac, com o foco de promover mais oportunidade de inclusão das pessoas”.

A Semana “Senac Incluindo Você” é uma iniciativa do Sistema Fecomércio que tem buscado a promoção da inclusão da PCD no mercado de trabalho e na sociedade, além de promover a evolução dos serviços prestados pelo sistema para as pessoas, segundo o presidente, Laércio Oliveira.

“Nós temos um olhar mais apurado quando se trata das pessoas com deficiência. A pessoa precisa ter mais espaço no mercado de trabalho, no seu status social e poder ter as oportunidades para mudar sua vida para melhor. O Sistema Fecomércio tem buscado fazer isso em todas as vertentes, levando mais serviços de qualidade para o público em geral e para a PCD. Isso é fazer justiça social com as pessoas, dando condições de igualdade para todos, além de estimular os potenciais individuais de cada um, fazendo com que as pessoas encontrem seus caminhos profissionais”, afirmou Laércio Oliveira.

