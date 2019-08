Edvaldo anuncia Plano de Recuperação das Ciclovias de Aracaju

19/08/19 - 12:45:33

O Dia Nacional do Ciclista começou de maneira especial em Aracaju. Na manhã desta segunda-feira, 19, o prefeito Edvaldo Nogueira anunciou o Plano de Recuperação das Ciclovias. O projeto, que será iniciado ainda nesta semana, contempla as ciclovias mais deterioradas e de maior fluxo da cidade. Serão realizados serviços de recuperação do piso – com substituição das placas de concreto – e implantação de sinalização.

“Estou muito feliz em poder fazer este anúncio no Dia Nacional do Ciclista. A partir de hoje colocaremos em prática o projeto de recuperação de grande parte das ciclovias que eu construí no meu mandato anterior, mas que ficaram abandonadas na gestão passada. A maioria dela está com buracos, falta de sinalização, em estado muito precário. Assim, a gente atende um pleito dos ciclistas e trabalhadores que utilizam diariamente este modal”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que a recuperação das ciclovias será feita com recursos próprios (cerca de R$ 100 mil) e será executada em até três meses, se integrando a um projeto maior, o Plano de Mobilidade Urbana de Aracaju. “Este trabalho é mais uma prova do nosso compromisso com a cidade e faz parte do nosso projeto de Mobilidade Urbana. Todas as avenidas que fizemos nesta gestão, como a Canal 3 e a avenida que fizemos no bairro 17 de Março, têm ciclovia. Uma nova via que estamos construindo no Japãozinho, também terá ciclovia. Além disso, nas avenidas que estão sendo transformadas em corredores, as ciclovias também estão sendo recuperadas”, explicou.

O Plano

O Plano para Recuperação das Ciclovias atuará nos seguintes corredores: Beira Mar, José Carlos Silva, Presidente Tancredo Neves, Marechal Rondon e Coelho e Campos. Em todas elas, nos pontos onde houver problemas, a gestão, através da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), fará o corte e demolição do piso danificado, compactação do material da base e a colocação de um novo piso cimentado desempolado. Quanto à sinalização, serão instaladas placas (sinalização vertical) e pintura das setas, eixos e bordas (sinalização horizontal).

“A Prefeitura tem a noção exata da importância do modal bicicleta, tanto para o trabalhador que a utiliza diariamente quanto para o turista. Por isso, iniciaremos o Plano de Recuperação das Ciclovias. Fizemos o levantamento das ciclovias com maior número de problemas e aquelas com maior demanda de usuários. Faremos um trabalho completo. Não é tapa-buraco. É a remoção do concreto e a colocação de uma nova estrutura, além de ser feita a sinalização horizontal e vertical”, afirmou o superintendente de Transporte e Trânsito, Renato Teles.

Benefício para 20 mil pessoas

Para o representante da organização Ciclo Urbano, Waldson Costa, o Plano representa uma ação de melhoria importante que irá beneficiar, em média, 20 mil pessoas. “Consideramos um passo inicial importante para a infraestrutura das ciclovias que irá beneficiar de 15 a 20 mil pessoas, segundo nossas pesquisas, e acreditamos que vá gerar um aumento do número de usuários, o que será um novo desafio para a administração municipal. A Prefeitura atende uma demanda antiga nossa e mostra que absorveu o conceito de pensar a bicicleta no contexto da mobilidade urbana”, declarou.

Nas gestões de Edvaldo Nogueira, Aracaju experimentou o maior investimento em ciclovias, o que demonstra a preocupação da sua administração com a qualidade de vida da população. Durante o seu mandato anterior, Aracaju se tornou a cidade com a maior malha cicloviária do país, proporcionalmente ao número de habitantes.

Nesta gestão, a Prefeitura já tem atuado na melhoria de ciclovias, com pintura e instalação de tachões, prismas e placas de sinalização, como ocorreu na avenida Santa Gleide, localizada no bairro Bugio, que possui 1,1 km de extensão; no 17 de Março; e no bairro Coroa do Meio.

Acompanharam o anúncio desta segunda o deputado federal João Daniel, os vereadores Zezinho do Bugio, Camilo Lula, Jason Neto, Fábio Meirelles e Dr. Gonzaga, além de ciclistas, secretários e servidores municipais.

Foto Ana Licia Menzes

Por Valter Lima