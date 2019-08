CAPITÃO SAMUEL FALA SOBRE POSTO IMEDIATO E LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE

Na manhã desta segunda-feira, 19, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) concedeu entrevista na Rádio Rio FM da cidade de Porto da Folha. Entre os temas discutidos o posto imediato dos Militares reformados, a Lei de abuso de autoridade e as mudanças no PSL.

Segundo o Capitão Samuel participará de mais uma região no Tribunal de Contas do estado de Sergipe para discutir o tema. Mas, deixa claro que o pagamento do Posto Imediato é um direito adquirido e espera que hoje essa querela seja resolvida de uma vez por todas.

Para o Capitão Samuel, a decisão judicial não mudou muita coisa. “Segundo o TCE será necessária mais uma aprovação da lei na Assembleia Legislativa de Sergipe. Sobre esta necessidade, os militares podem ficar tranquilos que entrando lá saíra aprovado. Os deputados sempre se colocam ao lado dos servidores do nosso estado. Além disso, eu me comprometo em sair com esse projeto aprovado da Alese”, declara.

Ainda na entrevista a Lei de abuso de autoridade foi um dos assuntos discutidos, onde o parlamentar fala que essa lei prejudica o profissional que faz o trabalho ostensivo, neste caso o Polcial Militar, pois eles lidam diretamente com o problema nas ruas.

“Eu acredito que esta lei precisa ser repensada, pois tira a autoridade do policial e ainda dá receio de errar, de receber uma punição ou de até perder o seu emprego. O simples fato de algemar um elemento pode causar grandes prejuízos para o profissional de segurança pública”, ressalta.

O PSL estava procurando alguém com mandatos em todo o país, para que possa eleger Deputados Feferais nas próximas eleições. Rodrigo é filho do falecido Pedrinho Valadares, que tem grandes laços de amizade em Pernambuco e acredito que essa ponte para o partido tenha saído de lá. Se os atuais representantes do partido não concordam é outra história. Eu busquei uma forma de compor o PSL, mas não consegui sair do PSC, grupo que faço parte atualmente. De lá só saio se tiver uma janela e vou aguardar para ver o andamento das coisas”, ressalta Samuel.

