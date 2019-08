Fisioterapeuta da Avosos lança livro com método autoral: ´O despertar do movimento na bola´

´O despertar do movimento na bola´. Este é o tema do livro de autoria de Sammir Melo, fisioterapeuta da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) desde 2011. Será lançado no próximo dia 31 de agosto, a partir das 18h, na Galeria Jenner Augusto, localizada da Sociedade Semear. A obra revela um novo método desenvolvido por Sammir, denominado de Samiball, na qual se utilizam movimentos inspirados na yoga, capoeira e dança, bem como nos esportes com prancha (surf e kitesurf). Quem publica o livro é a Editora Appris, de Curitiba, conhecida por ter um vasto acervo de obras científicas.

A Avosos foi um dos primeiros locais a experimentar o método com o Projeto ´Gingando na Bola´, em 2008, como trabalho de conclusão de Sammir no curso de Fisioterapia, que teve a orientação desde o início da Profª. Dra. Rosemeire Dantas, atual coordenadora do Curso na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e que escreveu o Prefácio do livro. Este trabalho resultou na publicação de três artigos científicos completos em três revistas especializadas no ano de 2011, mostrando os efeitos do método nos pacientes assistidos na Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer.

Segundo o presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo, a instituição sente-se agradecida por Sammir ter iniciado esse método com seus assistidos. “O lançamento do livro tem uma dupla alegria para mim: como presidente da Avosos, por ele ter iniciado esse método com os adolescentes da instituição; e como pai, por ver seu filho concluir um projeto que ele sonha há mais de 10 anos”, declara o fundador da Avosos.

O livro, com 350 páginas e mais de 400 ilustrações também autorais, leva ainda a assinatura do reconhecido Selo Artêra, uma vez que a obra revela o talento do autor para desenhos, especialmente de partes do corpo humano, fotografias da Natureza, além da abordagem para uma visão do movimento corporal e do ser humano e da arte. “Este é meu primeiro livro e busquei compartilhar um pouco de mim, através de meus dons, aos leitores. É uma obra que envolve três vertentes: Arte (dança, capoeira e yoga), Treinamento (funcional) e Reabilitação (terapia do movimento). Quem adquirir o livro receberá ainda um convite para um processo de descoberta e autoconhecimento do autor, assim como conteúdo acadêmico sobre o movimento corporal”, informa Sammir Melo.

Obra e lançamento

O lançamento do livro contará ainda com a participação especial de uma família de artistas sergipanos, Renan, Arthur e Dami, e que para este momento do lançamento foi nominado ´Sons das Esferas´. Ao mesmo tempo haverá a performance ´Da criação à expressão´, na qual Sammir irá mostrar, por meio da expressão corporal, um pouco do método Samiball. “Utilizo a bola Suíça para desenvolver as capacidades físicas, mas sempre buscando o despertar do corpo, da mente e da consciência. Por meio dos movimentos do método Samiball cada um, ao seu tempo, busca melhorar suas aptidões físicas e mentais. E podem buscar também, com a prática diária, novas extensões do corpo e de libertação da mente e da criatividade”, comenta o autor.

A primeira bola suíça de Sammir foi presente de seu pai em 2004. E este foi um dos motivos de ele escolher seu pai para conduzir o momento ´Sobre o Autor´ durante o lançamento. A programação tem início às 18h com venda de exemplares do livro e coquetel, apresentação musical ´Sons das Esferas´, juntamente com performance de Sammir Melo, Sobre o Autor, Bate-papo com o Autor. E para aqueles que adquirirem o livro haverá o sorteio de dois quadros fotográficos produzidos pelo autor e que se encontram na obra. “Quero agradecer aos parceiros para a realização desta noite de lançamento: Sociedade Semear, Casa Alemã, grupo Sons das Esferas, André Hylling Estúdio, Vavá Marcenaria (Tiê Chagas) e Editora Appris”, diz Sammir Melo.

A Sociedade Semear fica localizada na rua Vila Cristina, 148, bairro São José (ao lado do Sesc).

