FSF FAZ REPRESENTAÇÃO CONTRA ÁRBITRO DA PARTIDA ENTRE CONFIANÇA E TREZE PB

19/08/19 - 15:19:42

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) comunica que no início da tarde desta segunda-feira (19) fez junto a Comissão Nacional de Arbitragem, uma representação contra o árbitro central Elmo Rezende Cunha.

O árbitro goiano comandou o apito na partida entre Confiança x Treze da Paraíba, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O árbitro não fez uma boa atuação e acabou prejudicando o Confiança em algumas jogadas e principalmente em um lance envolvendo o atacante Tito e o zagueiro da equipe paraibana dentro do área. O ato acabou sendo uma infração do defensor paraibano e nada foi marcado.

A representação foi enviada ao vice-presidente da Comissão Nacional, Alício Pena Júnior. Na oportunidade a FSF, também solicitou junto a Comissão Nacional de Arbitragem que na partida entre Ferroviário x Confiança, o trio de arbitragem seja do quadro da FIFA. Esse mesmo pedido foi feito para a partida de ontem, mas não foi atendido.

Federação Sergipana de Futebol