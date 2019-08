Fundat já preencheu quase todas as 2.840 vagas abertas em agosto para cursos

No primeiro dia deste mês, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), a Prefeitura de Aracaju abriu 2.840 novas vagas em cursos e oficinas de capacitação profissional . Desse total, quase todas as vagas já foram preenchidas e cerca de 70 turmas foram formadas.

Em apenas 15 dias, foram preenchidas mais de 2 mil matrículas e a maioria dos cursos já tiveram suas vagas preenchidas. Nos dias disponíveis para a realização das inscrições, filas enormes foram formadas por jovens e adultos na busca por qualificação e conhecimento. De acordo com a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, ofertar cursos de capacitação para a população, especialmente voltado às comunidades mais carentes, é uma ação de grande importância para preparar os cidadãos diante do mercado de trabalho.

“Toda a cidade de Aracaju precisa de cursos de capacitação como esses, mas nós precisamos focar primeiramente naquelas comunidades que necessitam de mais apoio. Com esse quantitativo de vagas ofertado pela Prefeitura, por meio da Fundat, a gente quer ampliar a nossa missão que é qualificar e encaminhar as pessoas ao mercado de trabalho”, explica.

As capacitações são oferecidas de acordo com o Planejamento Estratégico da atual gestão municipal, que possui a meta de alinhar as qualificações oferecidas ao aracajuano às necessidades do mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente de segunda a sexta, das 7h às 17h, na sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou diretamente na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) onde ocorrerá o curso.

No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: original do RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS), comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar).

Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, que também precisarão apresentar o RG e CPF. Para mais informações, cidadão deve entrar em contato através do telefone (79) 3179-1331.

