Luana Piovani responde boatos sobre novo affair e alfineta Pedro Scooby: “Sou rica, gente”. Apresentadora foi clicada com jogador de basquete de 23 anos durante viagem

19/08/19 - 22:56:26

Depois de fotos ao lado de um jogador de basquete de 23 anos tomarem a web nesta segunda-feira (19), Luana Piovani usou suas redes para responder os boatos sobre o novo affair.

“Tao querendo saber dos boy?? Aqui os boy ó! Tem um laço de fita tambem né, que sou dessas que capricham”, brincou ao compartilhar um clique ao lado dos três filhos, Dom, Bem e Liz. “Sou rica, gente, esses pintim tudo debaixo da minha asa antes do previsto”, completou, aproveitando para alfinetar o ex-marido Pedro Scooby, que estava viajando com as crianças pelos Estados Unidos e resolveu terminar o passeio mais cedo e mandar as crianças de volta para Portugal por conta de uma briga com Luana.

Fonte/Foto: globo.com