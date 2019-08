MOVA-SE EM PROPRIÁ REALIZA LIMPEZA DAS MARGENS DO VELHO CHICO

19/08/19 - 16:40:58

No último sábado, 17/08, integrantes do Movimento Atitude Sergipe no Baixo São Francisco (MOVA-SE) realizaram um mutirão de limpeza nas margens do Rio São Francisco. As margens do rio encontrava-se em estado crítico com o acúmulo crescente de lixos e materiais poluentes, além de inúmeros focos de dengue.

O ato foi realizado durante toda manhã do sábado. Foram recolhidos inúmeros materiais descartados de maneira inapropriada como copos plásticos, garrafas plásticas, sacolas dentre outros objetos e foram levados a um local adequado de despejo de lixo.

Há tempos a população ribeirinha sofre com a poluição do rio São Francisco, que é o principal atrativo turístico do município, além de ser usado para lazer e representar grande parte da economia local que tem como uma de suas principais atividades a pesca. Dessa forma, os jovens sentiram-se na obrigação de exercer seu papel de cidadão ativo e mobilizaram-se para ajudar na sobrevivência do Velho Chico.

Ninã Victor, um dos integrantes do MOVA-SE na região, falou sobre a importância de atitudes como essa: “Precisamos amadurecer nosso conceito de coletividade, agir em prol do bem comum é o mínimo que podemos fazer para uma cidade bem desenvolvida, e ações desse tipo representam um pouco do que poderíamos fazer enquanto sociedade. Além disso, ter um meio ambiente equilibrado é direito nosso, mas o dever de preservá-lo e protegê-lo não é só poder público, é nosso também”.

O MOVA-SE visa agir em prol do bem estar social, a partir de ações primárias que tenham um impacto positivo na sociedade. Dessa forma, demonstra preocupação com o avanço do meio em que moram e tentam conscientizar a população para isso.

Fonte e foto: MOVA-SE