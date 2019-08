NORDESTE DAS ARTES RECEBE OS ESCRITORES PREMIADOS NO HOTEL SESC ATALAIA

19/08/19 - 12:52:35

O projeto “Nordeste das Artes”, promovido pelo Sesc receberá um grupo de 13 escritores premiados em nível nacional, para uma Vivência de Literatura, no Hotel Sesc Atalaia, durante os dias 21, 22 e 23 de agosto. O trabalho visa articular, difundir, estimular e valorizar a produção artística e cultural dos escritores nordestinos, com ações de formação contextualizada com foco na diversidade dos tecidos sociais da região Nordeste.

Nomes como Cida Pedrosa (PE), Calila das Mercês (BA), Celso Borges (MA), João Henrique (PI), Marco Severo (CE), Bruno Ribeiro (PB), Manoel Cavalcante (RN), Marta Eugênia (AL) e os sergipanos Jeová Santana e Euler Lopes confirmaram presença no evento. As mesas de discussão serão mediadas pelo escritor Henrique Rodrigues, representante do Departamento Nacional do Sesc, além dos professores da Universidade Federal de Sergipe, Wellington Costa, Raquel La Corte e Fernando Mendonça.

Além disso, os vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2018, Tobias Carvalho (RS) e Juliana Leite (RJ), participarão do evento, considerado um dos maiores do Brasil, para discutir o tema “Juventude e Literatura no Brasil”, com participação de Euler Lopes e Marco Severo. Também será feito um planejamento de ações para o projeto “Nordeste das Artes”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail [email protected], ou pelo telefone 3216-2727. As vagas são limitadas.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria