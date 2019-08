Nova UTI do Hospital Renascença abre ao público nesta terça, 20 de agosto

19/08/19 - 08:29:19

Unidade de Terapia Intensiva traz estrutura moderna e aposta na humanização do atendimento

Uma nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi inaugurada pelo Hospital Renascença e abre para atendimento ao público nesta terça-feira, 20 de agosto. Com 10 leitos, sendo um de isolamento (conforme RDC 07/2010), a UTI se destina ao atendimento de pacientes em pré e pós-operatório e serviços de UTI Clínica. Segundo a unidade hospitalar, a intenção é possibilitar uma boa experiência ao paciente, favorecendo a recuperação da sua saúde a partir da oferta de assistência multiprofissional, com o uso de equipamentos de última geração, e de tratamento humanizado e holístico ao paciente crítico.

De acordo com a responsável técnica (RT) da UTI, Dra. Janaína Feijó, a oferta de atendimento humanizado incluirá a atuação de uma equipe de psicologia para acompanhar os pacientes e seus familiares de maneira integral. “O capital humano da Renascença se preocupa em ser empático com os pacientes e familiares, inserindo-os no processo de cuidado e promovendo uma experiência positiva, ainda que o quadro seja crítico e de difícil resolução. Dentro desse contexto, temos a proposta de possibilitar ao paciente maior presença familiar durante o internamento, com visitas estendidas em dois momentos, com 1h de duração de segunda a sexta; e 2h nos fins de semana”, revela.

A UTI atende a todas as orientações preconizadas pelas normativas de segurança e equipamentos, além de ter, em seu procedimento, as seis metas de não agravamento dos quadros. A Unidade também traz uma Central de Monitoramento, para o acompanhamento contínuo dos dados vitais dos pacientes e uma checagem mais aprofundada das evoluções, procedimentos e exames realizados, permitindo uma observação detalhada da sua estabilidade, 24h por dia. “Todos os equipamentos da UTI são novos e de alto padrão. Isso aliado à expertise dos demais especialistas em terapia intensiva que estarão atuando conosco, trará grande qualidade ao atendimento dos pacientes da UTI”, pontua a responsável técnica.

Especialista em Terapia Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB, com residência em Clínica Geral e Terapia Intensiva pelo Hospital São José [Joinvile-SC]; a Dra. Janaína Feijó é a atual presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Sergipe – SOTISE. Ela conta que todo o capital humano que compõe o corpo clínico da UTI é altamente capacitado. “As enfermeiras possuem pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva e Cardiologia, além de termos especialistas em dermatologia. Como a capacitação é uma das nossas grandes preocupações, a equipe tem acesso ao Medportal, uma plataforma alimentada para educação permanente e treinamento periódico pelo método On the Job”, detalha.

Ainda segundo a responsável técnica, além dos serviços pré e pós-operatórios, a nova unidade oferece serviços de UTI clínica, visando ao cuidado e monitoramento de pacientes com necessidades de extrema gravidade. O uso do sistema de gestão de Unidades de Terapias Intensivas disponibilizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB, o Epimed Solutions, possibilita o controle de dados epidemiológicos, como causas de internações, tempo que cada paciente fica na UTI, registro de problemas e agravamentos de casos. “O sistema possibilita uma avaliação geral da UTI, fazendo com que as melhorias e correções sejam feitas de forma mais efetiva”, conclui a Dra. Janaína Feijó.

Por Rebecca Melo

Foto assessoria