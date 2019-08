OFENSAS DE JOÃO TARANTELA É CHORO DE DERROTADO, AFIRMA CABO AMINTAS

19/08/19 - 10:50:13

Na manhã desta segunda-feira, 19, o vereador Cabo Amintas (PTB) esteve na Rádio Jornal FM, sendo entrevistado no Programa “Comando Geral”, apresentado por Augusto Júnior. O tema abordado foi a participação do vereador na Executiva Estadual do Partido Social Liberal (PSL) sergipano.

O vereador Cabo Amintas declarou que João Tarantella, ex-dirigente do partido PSL era “carta fora do baralho” e recebeu críticas sobre suas declarações do próprio Tarantella.

“Lamento pela postura do Tarantella, não tenho nada pessoal contra ele, mas fica difícil discutir política com alguém que afirma que vai quebrar a cara de um deputado, referindo-se a Rodrigo Valadares. No momento que Tarantella começa a atingir a família, xingar Rodrigo, e até a sua mãe, saiu “atirando” para todos os lados, e ainda disse que o Flávio Valadares vai comandar o partido no inferno. Ele realmente está precisando de tratamento psicológico. Lamento por sua postura, mas sabemos que isso é “choro de derrotado”, lamentou Amintas.

Em suas declarações, João Tarantella ofende a vários políticos, de forma “destemperada” e afirmou “Cabo Amintas é do PTB, não sei que relação ele tem com Rodrigo Valadares, se ele é papagaio para sair reproduzindo o que Rodrigo fala. Mas ele é do PTB, pode sair candidato a vereador em Aracaju ou a prefeito de Socorro, contanto que deixe o PSL fora das ‘tretas’ dele e do PTB”, declarou Tarantella.

Por fim, Amintas disse que “acredito que o João Tarantella não está feliz para sair falando absurdos por aí. Falou do Milton, um empresário sério, e da vereadora Emília, além de mais três deputados. Não sei quem não está contra o Tarantella, acho que quando ele falar com o presidente Bolsonaro também vai afirmar que o presidente está contra ele”, afirmou irônico o vereador.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Vereador Cabo Amintas