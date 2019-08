Órfãos da Terra- Helena termina com Elias: ‘Quero um homem só para mim’. O sírio fica com ciúmes ao ver sua namorada com Hussein e discute com ela

19/08/19 - 23:03:05

A volta de Hussein (Bruno Cabrerizo) era o que faltava para acabar de vez com o namoro conturbado de Elias (Marco Ricca) e Helena (Carol Castro) em Órfãos da Terra. Desde que chegou ao Brasil, o primo de Jamil (Renato Góes) se aproximou da psicóloga e a sintonia entre os dois despertou os ciúmes do pai de Laila (Julia Dalavia). Ao ver sua namorada conversando com o libanês, o casal discute e Helena decide terminar o relacionamento.

Fonte/Foto: globo.com