PM PRENDE EX-PRESIDIÁRIO CONDENADO POR ROUBO À MÃO ARMADA EM LAGARTO

19/08/19 - 05:01:16

Policiais Militares do 7° Batalhão deflagraram neste domingo (18) uma operação na região do Assentamento Uberaba, em razão da suspeição de que uma trio, formado por três assaltantes de alta periculosidade, haja vista, já terem sido presos por assalto à mão armada, e estava escondido em um matagal.

Após algumas horas, foi localizado o cidadão Cleiton Pereira dos Santos, 20 anos. Cleiton estava escondido na mata, próximo à uma casa abandonada. Com ele foram encontradas duas sacolas contendo ” maconha”, sendo que em uma delas, a droga estava enrolada em papel alumínio, pronta para ser comercializada.

Após a prisão, ele confessou ter sido preso no ano de 2017, sendo condenado por roubo. No momento da confecção do ROP, foi constatado haver um mandado de prisão, em seu desfavor, também por roubo, desta feita, na cidade de São Domingos, em maio deste ano.

Ele foi encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais e as diligências na região permanecem.