PMA realiza limpeza mercados Maria Virgínia Franco e Vereador Milton Santos

19/08/19 - 17:00:09

Seguindo o seu cronograma de limpeza e organização dos espaços públicos da capital, nesta segunda-feira, 19, a Prefeitura de Aracaju realizou a higienização completa do Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco (antigo Albano Franco). Assim como ocorre mensalmente, 33 agentes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) atuam nos setores de hortifruti, carnes e pescados deste que é um dos principais centros de abastecimento da cidade.

No local, as equipes executaram tarefas de varrição e lavagem dos espaços, para qual existe o auxílio de um caminhão-pipa. Além destas, tarefas de dedetização, desratização e retirada de resíduos também foram feitas. Paralelamente, são executadas a higienização de caixas de gordura e a desobstrução da rede interna de esgoto. De acordo com a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimentos, a ação soma-se aos trabalhos que são, diariamente, realizados em toda a área.

“Cotidianamente, os agentes já operam neste e em outros mercados municipais com a limpeza e retirada de lixo de todos os setores, bem como da parte externa. Já a cada 30 dias, estes trabalhos acontecem de forma mais intensa, para que continuemos a oferecer um ambiente agradável para comerciantes e consumidores”, explicou o diretor Bira Rabelo.

Na zona Sul da cidade, o mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, também recebeu nesta segunda as mesmas atividades. Igualmente ao que acontece todas as segundas-feiras, o local permanece fechado para o público e 24 trabalhadores atuaram para manter o espaço devidamente conservado, contando, também, com o suporte de dois caminhões-pipa.

Ambos os mercados reabrem normalmente nesta terça-feira, a partir das 6h.

Foto: Felipe Goettenauer