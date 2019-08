POVOADO DO ALTO SERTÃO SERGIPANO REALIZOU FESTIVAL DE POESIA FALADA

19/08/19 - 05:28:22

A noite do último sábado, 17/08/19, ficará marcada na história do Povoado Baixa Verde, Monte Alegre de Sergipe, alto sertão sergipano. Foi nesse dia que aconteceu o I Festival de Poesia Falada da Baixa Verde (I FESPOFABV). Esse tipo de evento ocorria de modo regular há muito tempo, mas com o passar dos anos a tradição foi sendo quebrada. Hoje, registramos a permanência de três Festivais de Poesia Falada em nosso estado nos municípios de Estância, Japaratuba e Propriá. Foram inspirados nesses festivais que os membros do projeto “De Mãos Dadas com a Poesia” criaram este Festival, diga-se de passagem, veio para ficar.

O Festival recebeu inscrições de pessoas de diferentes lugares sendo dez textos de jovens poetas do Ensino Fundamental Anos Finais do Povoado Baixa Verde e quarenta e oito textos de Poetas em Geral, advindos de vários lugares de Sergipe, tais como: Aquidabã, Carira, Gararu, Japoatã, Neópolis, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora Aparecida, Porto da Folha e São Cristovão.

O município de Monte Alegre de Sergipe, atualmente, vive um momento literário muito significativo, pois crianças e jovens estudantes estão adentrando ao universo da leitura e da escrita através da poesia. O projeto “De mãos dadas com a poesia” pode parecer pequeno, mas é muito significativo na vida de todos os envolvidos e já vem dando frutos. Em dezembro de 2018, foi lançada a Antologia “Abraçados pela Poesia” produzida com textos dos estudantes da Escola Municipal Antônio Barbosa.

O público presente ao Festival assistiu à recitação dos poemas finalistas nas categorias e torceu pelos seus prediletos. A arte poética envolveu a todos e no final ocorreu a premiação dos vencedores e dos melhores intérpretes. Vejamos:

POETAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

1º Lugar – Thalia Dantas Barbosa –Poema “Alegria do Sertanejo”;

2º Lugar – Beatriz Feitosa Santos – Poema “Seca no Nordeste”;

3º Lugar – Cauã Douglas Feitosa Santos – Poema “Minhas paixões”.

Melhor Intérprete – Thalia Dantas Barbosa

POETAS EM GERAL

1º Lugar – José Pedro Filho –Poema “Semeadura de defuntos”;

2º Lugar – Maria Lucíola Santos – Poema “Memórias do Meu Sertão”;

3º Lugar – 6- Eduarda Gois Santos – Poema “Geração Nutella”.

Melhor Intérprete – Rafael Vinícius Summers – Poema “Semeadura de defuntos

A comissão organizadora agradece a todos os apoiadores e já começa a trabalhar na segunda edição. Além da premiação, os vencedores receberam uma peça de arte do artesão monte-alegrense Lucivaldo (Civaldo).

Carlos Alexandre N. Aragão

Membro da Comissão organizadora