Prefeitura de Socorro vai realizar 1º Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica

19/08/19 - 13:14:39

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres (CMPPM), irá realizar na próxima quarta-feira, 21 de agosto, no Centro Cultural Gilson Prado Barreto, ao lado do Centro Administrativo, o 1º Seminário Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica: A Rede em Foco.

O seminário é aberto ao público em geral, mas principalmente para as mulheres socorrenses, como uma forma de fazê-las conhecer os seus direitos, e será realizado das 08h às 13h. A ação reúne ações e serviços nas áreas de assistência social, saúde, educação, segurança pública, entre outros órgãos.

O evento tem como objetivo levar informações acerca da rede municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, bem como publicizar dados sobre o mapeamento das mulheres em situação de violência no município, que estão sendo acompanhadas pela rede de atendimento montada pela Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS), além de direcionar ações futuras que permitam a estas mulheres protagonizarem seu presente e futuro.

O que: Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica

Onde: Centro Cultural Gilson Prado Franco (Sede do Município)

Quando: Quarta-feira, 21

Horário: 08h